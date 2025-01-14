Российский гонщик подписал контракт с «БМВ» и выступит за её заводскую команду в Ле-Мане

Российский автогонщик Тимур Богуславский подписал контракт с немецкой «БМВ» и выступит за её заводскую команду в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана» в классе LMGT3 на автомобиле BMW M4 GT3 EVO.

Партнёрами Тимура Богуславского по экипажу станут австралиец Яссер Шахин и бразилец Августо Фарфус.

Тимур Богуславский дебютировал в Российской серии кольцевых гонок в 2016 году, в том же году стал обладателем Кубка Республики Татарстан по кольцевым гонкам. Позже участвовал и занимал призовые места в российских и международных соревнованиях, среди которых Radical Middle East Cup, Кубок Ле-Ман и Lamborghini Super Trofeo. В 2023 году он получил звание заслуженного мастера спорта России.

В 2023 году команда Akkodis ASP, за которую на автомобиле Мерседес AMG GT 3 выступал Тимур Богуславский, стала абсолютным чемпионом гоночной серии World Challenge Europe 2023. Сам Богуславский возглавил рейтинг лучших пилотов GT World Challenge Europe 2023. В 2020 году Богуславский также выиграл World Challenge Europe и стал самым молодым в истории чемпионом серии.

В 2024 году Тимур Богуславский выступал на чемпионате мира по гонкам на выносливость за «Лексус», однако из-за технических проблем автомобиля он расторг контракт после первых трёх гонок серии; после этого выступал за команду «Феррари» — AF Corse в итальянском чемпионате GT Sprint.