Жак Вильнёв высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв не согласен с мнением многих специалистов, что семикратный победитель чемпионата британец Льюис Хэмилтон был напрасно подписан «Феррари» вместо Карлоса Сайнса.

«Послушайте, нельзя расценивать «Феррари» как обычную гоночную команду. Это огромная индустрия, бренд. Да, они в первую очередь здесь ради побед, как и другие, и эти победы помогают продвигать их бренд. Но подписав Хэмилтона, они поимели миллионы прибыли, потому что этот бизнес так устроен, и они прекрасно знают все его тонкости. Поэтому приобретение Хэмилтона — это идеальный ход «Феррари». Кроме того, это самый громкий переход со времён перехода Михаэля Шумахера из «Бенеттона» в «Феррари». Неважно, какие результаты будет показывать Хэмилтон, он останется важнейшей фигурой команды», — приводит слова Вильнёва GP Blog.