Источник назвал дату, когда Хэмилтон проведёт первые тесты на болиде «Феррари»

Британский пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» Льюис Хэмилтон, скорее всего, проведёт 22 января первые тесты на трассе во Фьорано за рулём болида F1-75. Об этом сообщает портал AutoRacer.

Тем не менее отметим, что «Феррари» забронировала трассу с 21 по 23 января. Выбор окончательной даты для тестов будет зависеть от метеорологических условий. А на симуляторе итальянской команды Льюис приступит к работе 20 января.

Напомним, по итогу минувшего сезона британский гонщик занял седьмое место в личном зачёте Формулы-1, набрав 223 очка.

Ранее журналист предупредил итальянскую полицию в связи с переходом Хэмилтона в «Феррари».