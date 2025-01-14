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Источник назвал дату, когда Хэмилтон проведёт первые тесты на болиде «Феррари»

Источник назвал дату, когда Хэмилтон проведёт первые тесты на болиде «Феррари»
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Британский пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» Льюис Хэмилтон, скорее всего, проведёт 22 января первые тесты на трассе во Фьорано за рулём болида F1-75. Об этом сообщает портал AutoRacer.

Тем не менее отметим, что «Феррари» забронировала трассу с 21 по 23 января. Выбор окончательной даты для тестов будет зависеть от метеорологических условий. А на симуляторе итальянской команды Льюис приступит к работе 20 января.

Напомним, по итогу минувшего сезона британский гонщик занял седьмое место в личном зачёте Формулы-1, набрав 223 очка.

Ранее журналист предупредил итальянскую полицию в связи с переходом Хэмилтона в «Феррари».

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