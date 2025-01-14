Вильнёв: в своих мыслях Лоусон представляет, что должен заменить Макса Ферстаппена

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв высказался в адрес новозеландского пилота австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Лиама Лоусона.

«[Выступление за «Ред Булл»] Это большой шанс для Лиама Лоусона. Мы увидим, насколько этот парень силён психологически и насколько действительно хорош, поскольку нам пока ничего не известно о нём. Имею в виду, что нельзя брать за эталон его сезон в Ф-2 или гонки против Цуноды.

По контракту Лиам должен помогать Ферстаппену. Но он так не думает. В своих мыслях Лоусон представляет, что должен заменить Макса. Поэтому он будет прикладывать все силы, чтобы быть жёстким и быстрым», — приводит слова Вильнёва портал GPblog.