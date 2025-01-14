Колтон Херта прокомментировал возможное приглашение в состав «Кадиллака» в 2026 году

Лидер команды «Андретти», пилот Колтон Херта, выступающий в IndyCar, дал комментарий по поводу возможного зачисления в состав новой команды Формулы-1 «Кадиллак», который дебютируют в сезоне 2026 года.

«Я бы сказал так — я не разбираюсь во всех этих подсчётах и не знаю, каких мне необходимо достичь результатов, чтобы получить суперлицензию. Если это вдруг произойдёт, ну, значит, произойдёт, и я не расстроюсь. Но если этому будет не суждено произойти, то, значит, я останусь несчастным в IndyCar (улыбается). При любых раскладах у меня всё будет в полном порядке», — приводит слова Херты портал The Race.