Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нико Росберг назвал новичка Ф-1, у которого будет блестящее будущее в чемпионате

Нико Росберг назвал новичка Ф-1, у которого будет блестящее будущее в чемпионате
Комментарии

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг назвал новичка Формулы-1, у которого будет блестящее будущее в чемпионате.

«Очень хорошо знаю Кими, он занимался в моей картинговой академии в 2019 году, и уже в том возрасте я видел, насколько он талантлив. Это смелый шаг со стороны Тото [дать шанс Антонелли в Ф-1], но нельзя игнорировать потенциал этого ребёнка. Андреа Кими, безусловно, будет совершать ошибки в 2025 году, но я знаю, что «Мерседес» его поддержит. Антонелли ждёт блестящее будущее, мне не терпится увидеть, как он адаптируется к Формуле-1», — приводит слова Росберга портал La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Нико Росберг: Алонсо очень трудно представить вдали от трассы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android