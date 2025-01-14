Нико Росберг назвал новичка Ф-1, у которого будет блестящее будущее в чемпионате

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг назвал новичка Формулы-1, у которого будет блестящее будущее в чемпионате.

«Очень хорошо знаю Кими, он занимался в моей картинговой академии в 2019 году, и уже в том возрасте я видел, насколько он талантлив. Это смелый шаг со стороны Тото [дать шанс Антонелли в Ф-1], но нельзя игнорировать потенциал этого ребёнка. Андреа Кими, безусловно, будет совершать ошибки в 2025 году, но я знаю, что «Мерседес» его поддержит. Антонелли ждёт блестящее будущее, мне не терпится увидеть, как он адаптируется к Формуле-1», — приводит слова Росберга портал La Gazzetta dello Sport.