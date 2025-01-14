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Жак Вильнёв ответил, уход кого из действующих пилотов Ф-1 взволновал бы людей

Жак Вильнёв ответил, уход кого из действующих пилотов Ф-1 взволновал бы людей
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Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв ответил, уход кого из действующих пилотов Ф-1 взволновал бы людей.

«Если Ферстаппен покинет Формулу 1, это никого не будет волновать. Но если Хэмилтон уйдёт из Формулы-1, то люди забеспокоятся. Переход Льюиса в «Феррари» — это большой плюс. «Феррари» является одним из крупнейших брендов в мире, если не самым крупным. Здорово видеть их вместе.

Думаю, у Льюиса есть шанс [на чемпионство]. Он закончил минувший сезон на высоком уровне, поэтому я думаю, что нас будет ждать очень интересная битва между Леклером и Хэмилтоном», — приводит слова Вильнёва портал The Action Network.

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