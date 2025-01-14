Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жак Вильнёв оценил, кто из пилотов станет чемпионом в предстоящем сезоне Ф-1

Жак Вильнёв оценил, кто из пилотов станет чемпионом в предстоящем сезоне Ф-1
Комментарии

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв оценил, кто из пилотов станет чемпионом в предстоящем сезоне Ф-1.

«Глядя на то, как закончился минувший сезон, я бы сделал ставку на то, что чемпионом станет Ландо Норрис и «Макларен». Однако проблема этой команды заключается во внутренней борьбе между двумя гонщиками. «Макларену» не удалось справиться с этим, поэтому Ландо и Оскар продолжат отбирать очки друг у друга», — приводит слова Вильнёва портал The Action Network.

Напомним, Ландо в личном зачёте Ф-1 по итогу минувшего сезона занял вторую позицию, имея на счету 374 очка.

Ранее Вильнёв ответил, уход кого из действующих пилотов Ф-1 взволновал бы людей.

Материалы по теме
Жак Вильнёв ответил, уход кого из действующих пилотов Ф-1 взволновал бы людей
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android