Жак Вильнёв оценил, кто из пилотов станет чемпионом в предстоящем сезоне Ф-1

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв оценил, кто из пилотов станет чемпионом в предстоящем сезоне Ф-1.

«Глядя на то, как закончился минувший сезон, я бы сделал ставку на то, что чемпионом станет Ландо Норрис и «Макларен». Однако проблема этой команды заключается во внутренней борьбе между двумя гонщиками. «Макларену» не удалось справиться с этим, поэтому Ландо и Оскар продолжат отбирать очки друг у друга», — приводит слова Вильнёва портал The Action Network.

Напомним, Ландо в личном зачёте Ф-1 по итогу минувшего сезона занял вторую позицию, имея на счету 374 очка.

Ранее Вильнёв ответил, уход кого из действующих пилотов Ф-1 взволновал бы людей.