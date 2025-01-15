Деймон Хилл назвал трассу Формулы-1, которая вселила в него «страх божий»

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл назвал трассу, на которой он боялся выступать.

«Единственная трасса, которая вселяла в меня страх божий, — это «Сузука», где я одержал одну из своих лучших побед в Формуле-1 в 1994 году. Когда я впервые проехал по «Сузуке», то, если можно выразиться чуть менее грубо, обделался от страха. Это немного по-мужски. «Сузука» всегда была известна как довольно сложная трасса, но чего я не понимал, так это того, насколько она страшная.

Одно полушарие моего мозга говорило мне, что эта трасса погубит меня. И при такой мысли естественной реакцией человека является попытка уйти от этого. В это же время другое полушарие мозга говорило: «Давай, действуй». Так что мне пришлось постараться игнорировать разумную половину моего мозга, насколько это было возможно», — приводит слова Хилла портал F1oversteer.