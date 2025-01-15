Выигравшую «24 часа Ле-Мана» 60 лет назад Ferrari хотят продать за € 25 млн

На аукцион RM Sotheby’s выставлена Ferrari 250 LM, на которой Мастен Грегори, Йохен Риндт и их неожиданный партнёр по команде Эд Хагас выиграли «24 часа Ле-Мана» 1965 года и принесли «Скудерии» рекордную на тот момент шестую подряд победу в легендарном суточном марафоне. Ожидаемая стоимость лота — € 25 млн.

Ferrari 250 LM Фото: RM Sotheby's

Следует отметить, что эта Ferrari 250 LM (шасси № 5893) — первая из 32 когда-либо построенных — была выставлена на старт от имени North American Racing Team и считается единственной в истории частной машиной «Скудерии», победившей в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана».

Ferrari 250 LM Фото: RM Sotheby's

Этот автомобиль в общей сложности три раза стартовал в гонках в Ле-Мане, а также три раза выходил на старт «24 часов Дайтоны». Лучшего результата в Дайтоне удалось добиться в последней попытке — в 1970-м, когда Луиджи Чинетти-младший и Грегг Янг привели автомобиль на седьмое место.

Ferrari 250 LM Фото: RM Sotheby's

Через несколько месяцев после той гонки в Дайтоне автомобиль выкупили у Chinetti Motors, после чего он на протяжении 54 лет был частью экспозиции музея автодрома в Индианаполисе. Ранее на RM Sotheby's был выставлен редчайший гоночный Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen Формулы-1 1954 года из той же коллекции — и его ожидаемая стоимость ещё выше.

Торги пройдут в Париже 4–5 февраля.