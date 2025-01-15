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«Мерседес» проведёт двухдневные тесты для Антонелли в Испании

«Мерседес» проведёт двухдневные тесты для Антонелли в Испании
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Команда Формулы-1 «Мерседес» продолжает подготовку своего новичка Андреа Кими Антонелли к сезону-2025.

Как сообщает издание AutoRacer, «Мерседес» проведёт тесты для итальянца на автодроме «Херес» (Испания). Тренировки будут проходить в течение двух дней (15 и 16 января). Антонелли сядет за руль болида W11 образца 2020 года.

В минувшем сезоне Антонелли, в августе отметивший 18-летие, принял участие в первой свободной тренировке Гран-при Италии, закончившийся для него неудачно – итальянец разбил болид.

Ранее экс-пилот Ф-1 Хуан Пабло Монтойя объяснил решение «Мерседеса» подписать финского ветерана Валттери Боттаса в качестве резервиста.

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