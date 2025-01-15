Вольф ответил, как отнёсся к критике Хэмилтона в сезоне-2024

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о недовольстве бывшего пилота команды британца Льюиса Хэмилтона машиной в минувшем сезоне.

«Были плохие выступления, и Льюис явно не скрывал своих чувств. Люди выражают эмоции, и это абсолютно нормально. Никаких проблем.

Ничего не сможет отнять 12 невероятных лет с восемью Кубками конструкторов и шестью титулами. Вот что остаётся в памяти. Мы будем оглядываться на этот период, а не на сезон с плохими гонками. Мы останемся с хорошими воспоминаниями», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

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