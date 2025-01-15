Отец Переса: через пять лет Формула-Е станет первой в мире

Антонио Перес, отец бывшего пилота Ф-1 мексиканца Серхио Переса, не исключил, что его сын может продолжить карьеру в Формуле-E.

«Мы можем увидеть Чеко Переса, выступающего в Формуле-E. Это не является проблемой. Формула-Е существует уже 11 лет, и она сравнительно молода. Сегодня это вторая серия мира, но через пять лет она станет первой», – сказал Перес-старший в интервью Estadio Deportes.

Напомним, Перес покинул «Ред Булл» по окончании сезона-2024 из-за слабых выступлений, его заменой стал новозеландец Лиам Лоусон, до этого представлявший «РБ».

Материалы по теме Серхио Перес высказался о своей карьере в Формуле-1

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса