Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Переса: через пять лет Формула-Е станет первой в мире

Отец Переса: через пять лет Формула-Е станет первой в мире
Комментарии

Антонио Перес, отец бывшего пилота Ф-1 мексиканца Серхио Переса, не исключил, что его сын может продолжить карьеру в Формуле-E.

«Мы можем увидеть Чеко Переса, выступающего в Формуле-E. Это не является проблемой. Формула-Е существует уже 11 лет, и она сравнительно молода. Сегодня это вторая серия мира, но через пять лет она станет первой», – сказал Перес-старший в интервью Estadio Deportes.

Напомним, Перес покинул «Ред Булл» по окончании сезона-2024 из-за слабых выступлений, его заменой стал новозеландец Лиам Лоусон, до этого представлявший «РБ».

Материалы по теме
Серхио Перес высказался о своей карьере в Формуле-1

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android