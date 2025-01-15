Российского гонщика оштрафовали за нарушение порядка в аэропорту Перми
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Российский штурман Михаил Афонькин оштрафован за нарушение общественного порядка в аэропорту Перми, сообщает «РИА Новости Спорт».
По информации издания, 40-летний мужчина повздорил с представителями аэропорта из-за задержки рейса в Санкт-Петербург. Сообщается, что конфликт пришлось улаживать сотрудникам транспортной полиции. Афонькину было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ и назначен штраф.
Михаил Афонькин выступает в ралли с 2015 года. Принимал участие в ралли-спринтах, региональных соревнованиях, проходил курсы по штурманской подготовке.
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