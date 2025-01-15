Перес назвал единственную причину, по которой вернётся в Формулу-1

Бывший пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес назвал единственную причину, которая может подтолкнуть его к возвращению в Формулу-1.

«Это тяжело описать, но я чувствую себя другим человеком. Никогда не ощущал подобного. Я совершенно счастлив. И я вернусь в Формулу-1, если это сделает меня счастливым. Это всё, что я буду принимать во внимание», — приводит слова Переса издание Sky Sports.

Серхио Пересу 34 года. Мексиканец дебютировал в Формуле-1 в 2011 году как пилот «Заубера». О его подписании в «Ред Булл» стало известно в декабре 2020 года. Перес провёл за команду четыре сезона и за это время сумел стать третьим по итогам сезона-2022 и вторым по итогам сезона-2023. Нынешний чемпионат мексиканец завершил лишь на восьмом месте.