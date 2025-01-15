Дочерти выиграл 10-й этап «Дакара»-2025 в зачёте мотоциклов, Сандерс сохранил лидерство

Завершается 10-й этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Майкл Дочерти из KTM. Дэниел Сандерс сохранил лидерство в общем зачете.
«Дакар»-2025, мотоциклы. Десятый этап:
1. Майкл Дочерти (КТМ) – 2:00:03.
2. Руй Гонсалвеш (Sherco Factory) +1:20.
3. Тобиас Эбштер (KTM) +2:21.
4. Стефан Свитко (Slovnaft Team) +5:10.
5. Эдгар Канет (КТМ) +5:34.
«Дакар»-2025, мотоциклы. Общий зачёт после десяти этапов:
1. Дэниел Сандерс (KTM) – 49:11:16.
2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda Team) +16:31.
3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +22:24.
4. Лусиано Бенавидес (KTM) +29:14.
5. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +32:18.