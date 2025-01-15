Дочерти выиграл 10-й этап «Дакара»-2025 в зачёте мотоциклов, Сандерс сохранил лидерство

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершается 10-й этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Майкл Дочерти из KTM. Дэниел Сандерс сохранил лидерство в общем зачете.

«Дакар»-2025, мотоциклы. Десятый этап:

1. Майкл Дочерти (КТМ) – 2:00:03.

2. Руй Гонсалвеш (Sherco Factory) +1:20.

3. Тобиас Эбштер (KTM) +2:21.

4. Стефан Свитко (Slovnaft Team) +5:10.

5. Эдгар Канет (КТМ) +5:34.

«Дакар»-2025, мотоциклы. Общий зачёт после десяти этапов:

1. Дэниел Сандерс (KTM) – 49:11:16.

2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda Team) +16:31.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +22:24.

4. Лусиано Бенавидес (KTM) +29:14.

5. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +32:18.