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«Кик-Заубер» объявил об уходе Алессандро Брави

«Кик-Заубер» объявил об уходе Алессандро Брави
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Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» официально объявила об уходе одного из своих ключевых сотрудников Алессандро Алуни Брави. Итальянец, занимавший должности представителя команды и управляющего директора, покинет коллектив в конце января.

«Эмоциональный момент, поскольку моё путешествие с «Кик-Заубером» подходит к концу. С момента присоединения в 2017 году я видел, как эта команда росла и менялась больше, чем кто-либо мог представить.

Организация переживала захватывающие и непростые времена, но при этом не теряла преданности делу, что меня вдохновляет. Горжусь тем, что являлся её представителем последние два года», — приводит слова Брави пресс-служба «Кик-Заубера».

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