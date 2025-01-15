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«Первый день». Карлос Сайнс опубликовал фото с базы «Уильямса»

«Первый день». Карлос Сайнс опубликовал фото с базы «Уильямса»
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Новый пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший опубликовал фотографию с базы команды, расположенной в деревне Гроув (графство Оксфордшир, Великобритания).

«Первый день», — написал Сайнс в социальных сетях.

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса

Напомним, по окончании сезона-2024 Сайнс покинул «Феррари», где провёл четыре года. Испанец занял пятое место по итогам чемпионата. В итальянской команде его заменил семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

Ранее обозреватель Питер Уиндзор назвал команду, в которую следовало перейти Сайнсу.

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Карлос Сайнс проехал по трассе в Маранелло с отцом:

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