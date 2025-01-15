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Джонатан Уитли станет руководителем «Кик-Заубера» досрочно

Джонатан Уитли станет руководителем «Кик-Заубера» досрочно
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Бывший спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли займёт пост руководителя швейцарской команды Формулы-1 «Кик-Заубер» 1 апреля нынешнего года. Об этом информирует PlanetF1.

Изначально ожидалось, что специалист возглавит «Кик-Заубер» летом 2025 года, так как будет находиться в обязательном отпуске после ухода из «Ред Булл». По сведениям источника, австрийская и швейцарская команды уладили этот вопрос.

Ожидается, что до официального назначения Джонатана временно возглавлять команду будет Маттиа Бинотто.

Ранее «Кик-Заубер» объявил об уходе Алессандро Брави, занимавшего должности представителя команды и управляющего директора.

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