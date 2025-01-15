Российский автомобиль вошёл в топ-10 самых продаваемых машин в Европе

Агентство focus2move опубликовало рейтинг самых продаваемых в Европе автомобилей, и в десятку самых популярных моделей попала Lada Granta, занявшая шестое место.

Самой продаваемой в Европе моделью, по данным focus2move, стала Dacia Sandero, которая годом ранее заняла третью позицию. В общей сложности в 2024 году на континенте было продано 248 329 таких машин, на 9,9% больше, чем в 2023-м.

Второе место занял Renault Clio, купленный 244 066 раз, на 4,4% больше, чем годом ранее. Далее расположились Volkswagen Golf (212 189 проданных автомобилей) и Volkswagen T-Roc (201 246). Топ-5 замыкает Dacia Duster (190 427).

Lada Granta, которая заняла шестое место, в Европе приобрели 188 542 раза, что на 1,6% меньше, чем в 2023 году. Тем не менее позади остались Volkswagen Tiguan, Tesla Model Y, продажи которой в Европе снизились на 23%, а также Toyota Yaris и Skoda Octavia.