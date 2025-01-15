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В ФИА ответили, куда расходуются деньги от штрафов в Формуле-1

В ФИА ответили, куда расходуются деньги от штрафов в Формуле-1
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Глава Комиссии ФИА по одноместным автомобилям Николас Томбасис ответил на вопрос по поводу расходования денег, которые поступают в организацию за счёт штрафов. Ранее сообщалось, что за прошлый сезон сумма штрафов, наложенных на пилотов Формулы-1, составила € 332 900, что почти втрое больше, чем в 2023 году.

«ФИА не является коммерческой организацией. У нас нет акционеров, которые следят за какими-то цифрами на фондовой бирже и надеются, что цена акций вырастет. Ииногда эту тему обсуждают на эмоциях. Я понимаю, что тот, кто платит штраф, всегда немного раздражён и может чувствовать себя несколько обиженным. Но у нас есть так много проектов, что это просто исключает вероятность того, что эти деньги могут тратиться на рождественские вечеринки. Суммы, потраченные на различные инициативы, значительно превышают накопленные штрафы, что, полагаю, указывает на то, что это будет иметь положительное влияние. Около € 10,3 млн потрачено на поддержку начальных уровней гонок во многих автомобильных клубах и странах», — приводит слова Томбасиса Motorsport.

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