Уилл Бакстон объявил об уходе из Формулы-1 и продолжит работу в IndyCar

Известный британский автоспортивный журналист и ведущий Уилл Бакстон сообщил, что больше не будет работать на гонках Формулы-1 и переключится на серию IndyCar. Бакстон станет работать на FOX. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех на F1 TV за семь невероятно счастливых лет. Я так горжусь всем, что мы создали и что мы построили. Благодарен FOX за представившуюся возможность», — написал Бакстон.

Журналист также признался, что является поклонником IndyCar с тех пор, как начал смотреть гонки.

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