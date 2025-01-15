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В России представили проект летающего автомобиля

В России представили проект летающего автомобиля
ИФ-9
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Дизайн-конструкторское бюро «Филатов» представило проект летающего автомобиля ИФ-9. Машина представляет собой симбиоз автомобиля и квадрокоптера.

ИФ-9

ИФ-9

Фото: Бюро «Филатов»

ИФ-9 выделяется необычной компоновкой — двигатели с воздушными винтами размещены на складных поворотных лучах, которые закреплены по углам кузова аэромобиля и складываются в отсеки по бокам.

ИФ-9

ИФ-9

Фото: Бюро «Филатов»

Как отмечают создатели, такое решение позволило использовать винты увеличенного диаметра, что увеличивает коэффициент полезного действия и время полёта.

ИФ-9

ИФ-9

Фото: Бюро «Филатов»

Кроме того, в бюро «Филатов» отмечают, что аэромобиль оборудован уникальной кабиной-капсулой с системой спасения пассажиров, которая в случае внештатной ситуации выстреливает вверх с помощью пиропатронов и мягко приземляется с помощью парашютов.

ИФ-9

ИФ-9

Фото: Бюро «Филатов»

ИФ-9 способен производить полёты как в пилотируемом режиме, так и в беспилотном. Первые полёты ИФ-9 пройдут на небольшие расстояния. Предполагается, что аэромобиль будет использоваться как в городе, так и при междугородних путешествиях.

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