«Абсолютная влюблённость». TMZ рассказал о встрече Хэмилтона с актрисой в Нью-Йорке

Британский гонщик Льюис Хэмилтон был замечен с колумбийско-американской актрисой Софией Вергарой. Как информирует TMZ, гонщик «Феррари» и актриса сходили в ресторан в Нью-Йорке.

«София и Льюис широко улыбаются друг другу и кажутся абсолютно влюблёнными. Кокетливые взгляды, игривые жесты, ни слова больше!» — говорится в сообщении издания.

Также издание добавило, что, по сведениям очевидцев, София была так увлечена, что едва притронулась к еде.

После ухода из ресторана пара продолжала общение вплоть до того, как за Вергарой не приехал автомобиль.

Отметим, что Хэмилтону сейчас 40 лет, а Вергаре – 52 года.

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