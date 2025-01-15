Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост встретился с Роджером Федерером

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост встретился с Роджером Федерером
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с легендарным швейцарским теннисистом Роджером Федерером. Оба сыграли в гольф.

«Какая же честь сыграть в гольф с легендой и кумиром», — подписал фото Прост.

Фото: Из личного архива Алена Проста

Напомним, Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свою прощальную встречу Роджер провёл в парном разряде вместе с испанцем Рафаэлем Надалем, который завершил карьеру в 2024 году. Сейчас швейцарцу 43 года.

Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович установил уникальный рекорд на турнирах «Большого шлема».

Материалы по теме
Новак Джокович установил уникальный рекорд на турнирах «Большого шлема»

Федерер встретился с Иванович и Швайнштайгером на Кубке Лэйвера:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android