Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост встретился с Роджером Федерером

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с легендарным швейцарским теннисистом Роджером Федерером. Оба сыграли в гольф.

«Какая же честь сыграть в гольф с легендой и кумиром», — подписал фото Прост.

Фото: Из личного архива Алена Проста

Напомним, Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свою прощальную встречу Роджер провёл в парном разряде вместе с испанцем Рафаэлем Надалем, который завершил карьеру в 2024 году. Сейчас швейцарцу 43 года.

Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович установил уникальный рекорд на турнирах «Большого шлема».

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Федерер встретился с Иванович и Швайнштайгером на Кубке Лэйвера: