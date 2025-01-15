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Белорусско-казахстанский экипаж сошёл с «Дакара» после травмы штурмана

Белорусско-казахстанский экипаж сошёл с «Дакара» после травмы штурмана
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Экипаж в составе белоруса Андрея Голобородько и штурмана из Казахстана Алексея Муна сошёл с ралли-рейда «Дакар» после травмы штурмана. Экипаж выступал в зачёте внедорожников и после 10 этапов занимал 48-е место в генеральном зачёте.

«Привет! Сегодня плохой день, грустный день. В начале спецучастка мы с дюны уткнулись носом довольно жёстко. Алексей получил травму спины. Писали: «Береги Алексея». Так получилось, что не уберегли. Он нормально себя чувствует. У него болевые ощущения в спине. Сделали КТ. Есть вопрос с позвоночником. Сказали, что повезут дополнительно обследовать в Эр-Рияд. Так что у нас в любом случае сход. Подиум был так близко, но, к сожалению, что говорить. Алексею желаю здоровья, быстрее поправляться», — приводит слова Голобородько телеграм-канал «Дакар 2025 Ралли-рейды».

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