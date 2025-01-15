Появилось изображение предполагаемой ливреи «Альпин» в следующем сезоне Ф-1

Ливрея французской команды Формулы-1 «Альпин» в следующем сезоне Формулы-1 может быть розовой и голубой. Ранее исполнительный советник гоночного коллектива Флавио Бриаторе на своей странице в социальных сетях разместил короткое видео с маркетинговой встречи команды, где на столе можно увидеть изображение болида в розовом и голубом цветах.

Фото: Скриншот видео, размещённого на странице Флавио Бриаторе в социальных сетях

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов. Французская команда набрала 65 очков.

Ранее Бриаторе дал комментарий по поводу подписания многолетнего контракта с аргентинцем Франко Колапинто.

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