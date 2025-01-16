Юрген Клопп заявил о желании встретиться с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном

Именитый немецкий тренер глобальный руководитель футбольных операций в компании «Ред Булл» Юрген Клопп рассказал о желании встретиться с гонщиком австрийской команды Максом Ферстаппеном.

«Нам много о чём есть поговорить. Не только о том, насколько он сосредоточен, но и о самых разных вещах. Это действительно безумие. Я бы с удовольствием встретился с ним, чтобы понять, как он может делать свою работу на скорости 300 миль в час и при этом сохранять концентрацию. Мне было бы действительно интересно», — приводит слова Клоппа издание Racingnews365.

Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 минувшего сезона. Этот титул оказался для него четвёртым в карьере.

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