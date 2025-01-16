«Мерседес» нарушит традицию при презентации болида на новый сезон Формулы-1

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» не станет, как обычно, проводить презентацию нового автомобиля в Сильверстоуне, а покажет его только 25 февраля в Бахрейне, где пройдёт съёмочный день. Об этом информирует Autoracer.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 468 очков. В новом сезоне за команду не будет выступать семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Он перешёл в «Феррари». Напарником Джорджа Расселла в «Мерседесе» будет Андреа Кими Антонелли.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о недовольстве бывшего пилота команды британца Льюиса Хэмилтона машиной в минувшем сезоне.

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