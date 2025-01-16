Команда Ф-1 «Рейсинг Буллз» лишилась крупного спонсора — Racingnews365

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» лишилась крупного спонсора, сообщает издание Racingnews365.

Речь идёт о польской нефтеперерабатывающей компании Orlen, являвшейся спонсором «РБ» с 2023 года. Организация пришла в престижнейшую гоночную серию мира с Робером Кубицей, возобновившим карьеру в 2019 году, и поддерживала «Уильямс», а после «Альфа Ромео».

По заявлению Orlen, компания перенаправит свой спонсорский бюджет и сосредоточится на поддержке молодых гонщиков.

Ранее пилот «Рейсинг Буллз» японец Юки Цунода заявил, что не получил должного признания за выступление в 2024 году.

Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе