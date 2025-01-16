Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команда Ф-1 «Рейсинг Буллз» лишилась крупного спонсора — Racingnews365

Команда Ф-1 «Рейсинг Буллз» лишилась крупного спонсора — Racingnews365
Комментарии

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» лишилась крупного спонсора, сообщает издание Racingnews365.

Речь идёт о польской нефтеперерабатывающей компании Orlen, являвшейся спонсором «РБ» с 2023 года. Организация пришла в престижнейшую гоночную серию мира с Робером Кубицей, возобновившим карьеру в 2019 году, и поддерживала «Уильямс», а после «Альфа Ромео».

По заявлению Orlen, компания перенаправит свой спонсорский бюджет и сосредоточится на поддержке молодых гонщиков.

Ранее пилот «Рейсинг Буллз» японец Юки Цунода заявил, что не получил должного признания за выступление в 2024 году.

Материалы по теме
Цунода: в 2024-м я выступал хорошо, но не получил такого признания, как другие гонщики

Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android