Эксперт: «Мерседес» ждёт в 2026 году такого же прироста, как в 2014-м

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц заявил, что «Мерседес» ожидает революционный прирост в производительности со вступлением в силу нового регламента в 2026 году.

«Сосредоточится ли «Мерседес» на 2026 годе? Думаю, да. Они потеряли важных людей, Лоик Серра перешёл в «Феррари». Но у них такие же ощущения касательно силовой установки 2026 года, как и двигателя 2014 года. Тото Вольф и Джеймс Эллисон предсказывают такой же прирост, как в 2014-м, когда они всё перевернули.

Что касается 2025 года, то я буду удивлён, если «Мерседес» станет претендентом на титул», — приводит слова Кравица Sky Sports.