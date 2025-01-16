«Ред Булл» отказался досрочно отпустить в «Макларен» главу отдела стратегии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» отказалась досрочно отпускать главу отдела гоночной стратегии Уилла Кортни в «Макларен», сообщает издание The Race.

Напомним, о переходе Кортни стало известно в сентябре, ожидалось, что он начнёт работу в «Макларене» как новый спортивный директор со старта сезона-2025, однако «Ред Булл» решил удержать его до конца контракта, рассчитанного до 2026 года.

Ранее стало известно, что бывший спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли досрочно станет главой «Кик-Заубера» 1 апреля 2025 года.

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