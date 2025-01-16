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Менеджер Колапинто назвала причины, по которым Франко не оказался в «Ред Булл»

Менеджер Колапинто назвала причины, по которым Франко не оказался в «Ред Булл»
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Мария Катаринеу, менеджер аргентинского гонщика Франко Колапинто, приоткрыла детали переговоров о будущем её подопечного, который, как стало известно в начале января, стал резервистом «Альпин».

«Бриаторе был первой заинтересованной стороной. В общем-то, примерно в то же время, что и «Ред Булл». Но Флавио сказал: «Он нужен мне и на таких условиях». Всё это было сложно, поскольку есть Франко – гонщик, его менеджмент, есть «Уильямс» как команда Франко и есть другие команды.

Кристиан [Хорнер] проявлял интерес к Франко. Это могло быть подписание в «Ред Булл» в качестве напарника Ферстаппена или вторая команда «Ред Булл». Кристиан хотел понять связь с «Уильямсом» и поговорил с Джеймсом Ваулзом.

Вариант с «Ред Булл» не мог быть реализован по многим причинам. Аспектов много. У «Ред Булл» много подразделений, у них мощная академия с пилотами, и так ждущими своей очереди, поэтому ничего не вышло», — приводит слова Катаринеу Corazon de F1.

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