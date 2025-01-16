«WEC не для меня». Шварцман объяснил, почему решил перейти в IndyCar

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман объяснил, почему он принял решение перейти в IndyCar, проведя прошлый сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Я пробовал WEC и понял, что это не для меня, по крайней мере на данном этапе моей жизни, потому что приходится делить машину. Ты не так много пилотируешь. Я хочу этого, хочу ощущения от автомобиля. Я действительно многое упустил, потому что после победы в Формуле-2 у тебя не так много вариантов.

Есть либо Формула-1, либо Формула-Е, либо IndyCar. Это единственные три варианта для машин с открытыми колёсами. Мне очень нравятся американские гонки, потому что машины здесь достаточно похожи друг на друга, так что тут гораздо большее зависит от пилота. Уже пару лет назад, когда проводил тесты с «Ганасси», я положил глаз на эту серию. Хотел гоняться здесь, но тогда не было мест, а я работал с «Феррари» в Формуле-1, так что возможностей тогда не было.

Мой контракт истекал в конце прошлого года, а «Према» объявила о приходе в IndyCar, потому и подумал, что сейчас самый подходящий момент. Счастлив, что всё получилось. Как я уже говорил, несколько лет хотел оказаться в этом чемпионате», — сказал Шварцман на медиадне пилотов IndyCar.