Двукратный чемпион IndyCar Уилл Пауэр подписал контракт с компанией Алонсо

Двукратный чемпион IndyCar Уилл Пауэр подписал контракта с компанией A14 Management, которой руководит двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо. Об этом сообщила пресс-служба компании в социальных сетях.

Компания по менеджменту пилотов была создана Алонсо в 2022 году. A14 Management отвечает за карьеры таких пилотов, как Никола Цолов, Хлоя Чемберс, дебютант Формулы-1 Габриэл Бортолето, Максимиллиан Гюнтер, Даниэль Хункаделья.

Пауэр никогда не нанимал агентов, занимаясь всеми переговорами по контрактам самостоятельно на протяжении всей карьеры в IndyCar. Однако нынешний сезон для Пауэра будет заключительным по его контракту с «Пенске», так что он принял решение заручиться поддержкой менеджеров.