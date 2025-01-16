АвтоВАЗ показал новую LADA Niva Sport. Она получила новый двигатель

АвтоВАЗ в рамках состоявшейся в Москве пресс-конференции представил обновлённую LADA Niva Sport, а также LADA Iskra, которая в модельном ряду займёт место между Granta и Vesta.

Обновлённая LADA Niva Sport, подготовленная спортивным подразделением АвтоВАЗа, получит 16-клапанный двигатель мощностью 122 лошадиные силы и крутящим моментом 151 Нм. Кроме того, автомобиль получил спортивные настройки подвески и тормозов. Эксперты считают, что стоимость автомобиля составит 1,6-2,5 млн рублей.

LADA Iskra Фото: lada.ru

LADA Iskra впервые появилась на публике на прошедшем в июне 2024 года Петербургском международном экономическом форуме. Новинка будет оснащаться 1,6-литровым двигателем, который в базовой комплектации в паре с пятиступенчатой коробкой передач будет выдавать 90 лошадиных сил, а в более мощных исполнениях — 106.

Также представители АвтоВАЗа подвели итоги 2024 года, в ходе которого было произведено 525 525 автомобилей, — на 40% больше, чем годом ранее. В общей сложности компания продала 458 933 автомобиля, что на 30,2% больше, чем в 2023-м.