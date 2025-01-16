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Ферстаппен стал владельцем 33-метровой яхты за € 12 млн

Ферстаппен стал владельцем 33-метровой яхты за € 12 млн
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен приобрёл роскошную яхту стоимостью € 12 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, Ферстаппен получил свою яхту, которую он заказал ещё два года назад. Речь идёт о 33-метровой Mangusta GranSport 33.

Макс забрал свою доставку в итальянском портовом городе Виареджо в сопровождении Келли Пике.

Ферстаппен назвал свою яхту «Выпусти льва на волю» — фразой, которая ассоциируется с четырёхкратным чемпионом мира: лев является символом Ферстаппена.

Напомним, в сезоне-2024 Ферстаппен в четвёртый раз подряд завоевал чемпионский титул.

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