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Андреа Кими Антонелли завершил тесты в Хересе

Андреа Кими Антонелли завершил тесты в Хересе
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Новобранец «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли успешно завершил двухдневные тесты «исторического» автомобиля на трассе в Хересе. Антонелли участвовал в этих тестах за рулём машины «Мерседеса» W11 образца 2020 года, на которой Хэмилтон выиграл свой седьмой титул.

Выбор техники был обсуловлен тем, что она попадает под категорию «исторической», а, значит, не входит в квоту 1000 километров, выставленную на сезон для пилотов при тестах машин прошлых лет. В эту категорию, в свою очередь, попадабт все болиды, использовавшиеся начиная с сезона-2021.

В минувшем сезоне Антонелли, в августе отметивший 18-летие, принял участие в первой свободной тренировке Гран-при Италии, закончившийся для него неудачно – итальянец разбил болид. На Гран-при Мексики для Антонелли всё сложилось куда удачнее — он закончил сессию 12-м.

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