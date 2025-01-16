В окружении Ферстаппена отреагировали на слухи о миллиардной зарплате в «Астон Мартин»

Представители четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена отреагировали на слухи о возможном переходе нидерландского гонщика в «Астон Мартин».

«Это приятно», — цитирует заявление представителя команды GPBlog.

Ранее британская пресса сообщила, что Ферстаппен может сменить команду и перейти в «Астон Мартин». По информации источника, общая сумма потенциального контракта может достигать $ 1,22 млрд.

Кроме того, управляющий директор «Астон Мартин» по коммерции и маркетингу Джефферсон Слэк сообщил потенциальным инвесторам и спонсорам, что Ферстаппен станет частью команды.

Ранее в «Астон Мартин» из «Ред Булл» пришёл прославленный инженер Эдриан Ньюи, он начнёт работу в команде уже в марте.