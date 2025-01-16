Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В окружении Ферстаппена отреагировали на слухи о миллиардной зарплате в «Астон Мартин»

В окружении Ферстаппена отреагировали на слухи о миллиардной зарплате в «Астон Мартин»
Комментарии

Представители четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена отреагировали на слухи о возможном переходе нидерландского гонщика в «Астон Мартин».

«Это приятно», — цитирует заявление представителя команды GPBlog.

Ранее британская пресса сообщила, что Ферстаппен может сменить команду и перейти в «Астон Мартин». По информации источника, общая сумма потенциального контракта может достигать $ 1,22 млрд.

Кроме того, управляющий директор «Астон Мартин» по коммерции и маркетингу Джефферсон Слэк сообщил потенциальным инвесторам и спонсорам, что Ферстаппен станет частью команды.

Ранее в «Астон Мартин» из «Ред Булл» пришёл прославленный инженер Эдриан Ньюи, он начнёт работу в команде уже в марте.

Материалы по теме
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android