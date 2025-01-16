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В «Астон Мартин» отреагировали на слухи о миллиардном предложении Ферстаппену

В «Астон Мартин» отреагировали на слухи о миллиардном предложении Ферстаппену
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» отреагировала на слухи о возможном предложении контракта четырёхкратному чемпиону мира, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Как сообщает PlanetF1, представители команды «категорически опровергают» подобные слухи.

Ранее британская пресса сообщила, что Ферстаппен может сменить команду и перейти в «Астон Мартин». По информации источника, общая сумма потенциального контракта может достигать $ 1,22 млрд.

Кроме того, управляющий директор «Астон Мартин» по коммерции и маркетингу Джефферсон Слэк сообщил потенциальным инвесторам и спонсорам, что Ферстаппен станет частью команды.

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