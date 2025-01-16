Мекис: в использовании деталей «Ред Булл» не оказалось никакой магии

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис высказался по поводу сотрудничества команды с гоночным коллективом из Австрии «Ред Булл».

«В начале прошлого года был определённый ажиотаж, думаю, люди полагали: в том, что кто-то берёт чужую коробку передач и подвеску, есть какая-то магия. Но это не новое правило. Ему уже 15 лет, и никогда не было такого, чтобы команда, которая использует чужие детали, боролась за титул или даже топ-4. Это часть Формулы-1, но реальность пелотона такова, что у нас есть четыре лучших команды — и остальной мир.

Думаю, общие компоненты в спорте хорошо подходят, чтобы не делить пелотон на два дивизиона, и мы получили плотный, конкурентный пелотон с 20 машинами. Думаете, что-то изменят правила 2026 года? Нет, скорее пелотон будет ещё более разрозненным, это всегда происходит при новом регламенте. Так что любая история, которая позволит избежать таких сильных разрывов, — это хорошо», — приводит слова Мекиса Motorsport.