Вассёр: появление нового моториста пойдёт на пользу Формуле-1

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр поддержал потенциальное появление нового поставщика двигателей в Формуле-1.

«Думаю, появление нового моториста пошло бы на пользу Формуле-1. Но стоит помнить, что произошло в прошлом. Формула-1 циклична, как и всё в мире, и были времена. когда чемпионат буквально парил на вершине, как в 2006-2007 годах или 2017-2018. Но на каком-то этапе у нас было всегоо два производителя моторов.

«Кадиллак»? Если они будут предлагать свой двигатель, это будет хорошо для Формулы-1. Никогда не знаешь, что будет дальше. Вы сами видели, что случилось с «Альпин». Значит, будет определённый стимул", — приводит слова Фредерика Вассёра GPBlog.