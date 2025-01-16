Семикратный чемпион Кубка NASCAR проведёт 699-ю гонку в карьере в Дайтоне

Семикратный чемпион Кубка NASCAR Джимми Джонсон официально заявлен на предстоящую гонку «Дайтона-500». Для ветерана американских гонок сток-каров это будет 699-й старт в карьере.

Примечательно, что в нынешнем сезоне для титулованного гонщика и совладельца команды «Легаси» это будет первая из двух гонок. Ещё одной станет самая длинная гонка в календаре чемпионата — 600-мильный заезд в Шарлотт. Многие в социальных сетях предполагают, что после этапа в Шарлотт Джонсон окончательно завершит карьеру в высшем дивизионе NASCAR, остановившись на красивой цифре «700» в графе проведённых гонок.

Заявка Джимми Джонсона стала уже 45-й на этап открытия сезона-2025. По правилам Кубка NASCAR на старт основной гонки могут выйти лишь 40 пилотов (или 41, если Элиу Катроневес окажется среди не прошедших сито квалификации). Таким образом, как минимум четыре или пять гонщиков среди «открытых» заявок (выступающих не на полном расписании в сезоне) не смогут выйти в гонке.

Ожидается, что количество заявок на гонку ещё может увеличиться. Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля в Дайтоне пройдут дуэли, по итогам которых будут отобраны участники гонки, которая, в свою очередь, состоится в ночь с 16 на 17 февраля.