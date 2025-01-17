Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: у «Мерседеса» никогда не было планов подписать контракт с Ферстаппеном

Вольф: у «Мерседеса» никогда не было планов подписать контракт с Ферстаппеном
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что у немецкой команды никогда не было планов подписывать контракт с четырёхкратным чемпионом мира, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппном.

«У нас никогда не было планов подписать контракт с Ферстаппеном. Мы общались друг с другом и сохраняли возможности для этого общения.

В итоге в какой-то момент Ферстаппен сказал, что хочет остаться там, где он сейчас, поскольку так для него будет правильно. Я ответил, что мы возьмём Андреа Кими Антонелли, потому что это будет правильно для нас. Посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.

Напомним, в следующем сезоне место семикратного чемпионат мира Льюиса Хэмилтона в составе немецкой команды займёт молодой итальянец Андреа Кими Антонелли. Хэмилтон же следующий сезон проведёт в составе «Феррари» в качестве напарника Шарля Леклера.

Материалы по теме
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android