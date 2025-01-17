«Невозможно». Владельцы «Нюрбургринга» исключили возвращение Формулы-1 на трассу

Представитель трассы «Нюрбургринг» Александр Герхард сообщил, что автодром не будет принимать у себя Формулу-1 в 2028 и 2030 годах в качестве альтернативы Гран-при Бельгии.

«Нет никаких вариантов, при которых оплата организации Гран-при окупится. Нам пришлось бы платить самим, чтобы сохранить Гран-при в календаре, а это невыполнимая задача.

По этим причинам для нас как для частной компании этот план невозможен в таком виде. С момента последних обсуждений более года назад никаких дальнейших переговоров с руководством Формулы-1 не проводилось», — приводит слова Александра Герхарда GPBlog.

Напомним, ранее стало известно, что Формула-1 продлила контракт со «Спа-Франкоршам». Этап будет включён в календарь 2026, 2027, 2029 и 2031 годов. В 2028 и 2030 годах Гран-при будет уступать своё место другому, пока не названному, этапу.