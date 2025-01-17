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Жак Вильнёв: Цунода может первым покинуть состав участников нового сезона чемпионата

Жак Вильнёв: Цунода может первым покинуть состав участников нового сезона чемпионата
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что японский пилот Юки Цунода в скором времени может потерять своё место в составе команды «Рейсинг Буллз».

«Думаю, что Цунода может первым покинуть состав участников нового сезона чемпионата. Он по-прежнему в системе «Ред Булл» только благодаря «Хонде». Но рано или поздно это сотрудничество прекратится.

По слухам, сезон 2025 года станет последним для Цуноды в «Ред Булл». И я не вижу никаких причин для того, чтобы с ним переподписали контракт. Какие-то другие команды в нём будут заинтересованы только в случае, если его будут хорошо финансировать спонсоры», — приводит слова Вильнёва портал The Action Network.

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