Кристиан Хорнер отреагировал на критику Жака Вильнёва в адрес Макса Ферстаппена

Руководитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на резкое высказывание чемпиона Ф-1 Жака Вильнёва в адрес пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена. Жак заявил, что все фанаты будут равнодушны тогда, когда Ферстаппен покинет Формулу-1.

«Макс более чувствителен, чем вы думаете. Он, безусловно, знает о критике, и часть её, как мне кажется, совершенно необоснованна. Но то же самое было и с Айртоном Сенной, и с Михаэлем Шумахером, и с Льюисом Хэмилтоном — все они в разное время своей карьеры оказывались в центре внимания», — приводит слова Кристиана Хорнера портал PlanetF1.