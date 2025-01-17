Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер отреагировал на критику Жака Вильнёва в адрес Макса Ферстаппена

Кристиан Хорнер отреагировал на критику Жака Вильнёва в адрес Макса Ферстаппена
Комментарии

Руководитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на резкое высказывание чемпиона Ф-1 Жака Вильнёва в адрес пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена. Жак заявил, что все фанаты будут равнодушны тогда, когда Ферстаппен покинет Формулу-1.

«Макс более чувствителен, чем вы думаете. Он, безусловно, знает о критике, и часть её, как мне кажется, совершенно необоснованна. Но то же самое было и с Айртоном Сенной, и с Михаэлем Шумахером, и с Льюисом Хэмилтоном — все они в разное время своей карьеры оказывались в центре внимания», — приводит слова Кристиана Хорнера портал PlanetF1.

Материалы по теме
Вольф: у «Мерседеса» никогда не было планов подписать контракт с Ферстаппеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android