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«Желаю им удачи». Фернандо Алонсо высказался о добавлении «Кадиллака» в Формулу-1

«Желаю им удачи». Фернандо Алонсо высказался о добавлении «Кадиллака» в Формулу-1
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал ожидаемый приход команды «Кадиллак» в состав участников сезона 2026 года.

«Я знаю, что в их составе есть несколько очень высококвалифицированных специалистов, с которыми мне доводилось работать ещё в «Рено». Они способны добиться успеха, потому что обладают огромным опытом в Формуле-1.

Хочется пожелать им удачи, потому что создавать новую команду с нуля — это непросто. Но я уверен, что они со всем справятся, отлично подготовятся и наймут нужных людей.

Это не первый в истории Формулы-1 случай, когда на старте сезона будет 22 машины, поэтому, я думаю, от этого всем будет лучше», — приводит слова Алонсо RacingNews.

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