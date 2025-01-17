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Хельмут Марко ответил, что считает своей главной ошибкой в «Ред Булл»

Хельмут Марко ответил, что считает своей главной ошибкой в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, что считает своей главной ошибкой в австрийском гоночном коллективе.

«Моя самая большая ошибка? Подписание Ника де Вриса, несомненно. Он отлично выступил в дебюте за «Уильямс» в Монце, но, когда Ник присоединился к «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз». — Прим. «Чемпионата»), его результаты не улучшились. У де Вриса было отличное резюме, но секундомер показывал, что он недостаточно быстр. Затем, когда Ник пытался ехать быстрее, он совершал ошибки», — приводит слова Марко портал GPblog.

В Формуле-1 нидерландский пилот не набрал ни одного очка за 10 гонок, после чего был заменён на Даниэля Риккардо.

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