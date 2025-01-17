Эстебан Окон показал совместное фото с Оливером Берманом

Французский гонщик Эстебан Окон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Окон показал снимок с британцем Оливером Берманом, вместе с которым они 15-16 января приняли участие в тестах старого болида американской команды «Хаас» в испанском Хересе. В следующем сезоне Формулы-1 Берман и Окон станут напарниками по команде.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Напомним, в прошлом сезоне «Королевских гонок» «Хаас» представляли датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг. Американская команда заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 58 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Великобритании «Макларен», у которого было 666 баллов.

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